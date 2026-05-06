Lazio Women
Biglietti Lazio Ternana Women, tutte le informazioni sull’acquisto dei tagliandi
Biglietti Lazio Ternana Women, il club biancoceleste ha reso note le informazioni in vista della gara in programma il 10 maggio
Dopo la brillante vittoria contro il Parma, la Lazio Women si appresta ad affrontare la Ternana nel match in programma domenica 10 maggio alle 18 presso lo stadio Fersini di Formello. In vista della gara, il club biancoceleste sul proprio sito le informazioni relative all’acquisto dei tagliandi:
«La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora Lazio-Ternana Women, in programma domenica 10 maggio alle ore 18:00 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Punti vendita Vivaticket
Prezzi:
- intero tribuna e settore ospiti 10 €
- under 16 tribuna 3 €.
Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 16:30».
Ultimissime Lazio LIVE: l’arbitro della prossima gara e le novità su Gila
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