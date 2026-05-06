Lazio Inter, Chivu valuta il turnover in vista della finale di Coppa Italia. Già scelti i titolari per questa partita, confermando due giovani attaccanti

La partita Lazio Inter all’Olimpico, valida per il campionato, non avrà pressioni particolari per la squadra di Cristian Chivu, ormai già laureata campione d’Italia. Nonostante l’importanza della sfida in vista della finale di Coppa Italia, il tecnico rumeno intende fare un po’ di turnover, per preservare i suoi titolari e non dare troppe informazioni utili a Maurizio Sarri in vista del remake ma con molta più posta in palio. Questo match diventa, quindi, l’occasione ideale per vedere in campo chi ha avuto meno spazio in questa stagione, senza però compromettere la qualità del gioco.

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Lazio Inter, la scelta degli attaccanti titolari

Una delle principali novità riguarda l’attacco nerazzurro. Marcus Thuram, che ha giocato un ruolo determinante nelle ultime giornate senza la presenza di Lautaro Martinez, non dovrebbe partire titolare contro la Lazio.

Il capitano dell’Inter, infatti, sta recuperando dalla condizione fisica e il suo minutaggio sarà gestito in modo da arrivare al meglio per gli impegni più importanti. I titolari in attacco, quindi, saranno Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, che avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore in un match di campionato, privo di pressioni.

Lazio Inter, le opportunità per Esposito e Bonny

La scelta di Chivu di puntare su Esposito e Bonny è una chiara volontà di premiare il talento dei due giovani attaccanti, che saranno chiamati a dimostrare tutto il loro potenziale. Pio Esposito, classe 2003, è un attaccante che ha fatto vedere ottime cose nella primavera dell’Inter e ora ha l’opportunità di mettersi alla prova in un match di Serie A.

Ange-Yoan Bonny, anche lui classe 2003, è uno dei prospetti più promettenti della squadra nerazzurra, e la sua presenza tra i titolari rappresenta un’occasione importante per fare esperienza e crescere.