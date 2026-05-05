Ex Lazio, l’Avellino verso la conferma di Ballardini? Lo scenario non è dei migliori

Davide Ballardini, ex Lazio, potrebbe proseguire la carriera con l’Avellino. Ostacoli in vista: il punto della situazione

L’Avellino punta a proseguire con Davide Ballardini, ex Lazio, anche nella prossima stagione. Oggi c’è stato un primo incontro tra la dirigenza biancoverde e il procuratore del tecnico, Matteo Pepe, per fare il punto sulla situazione. Dopo i colloqui con il presidente Angelo D’Agostino, avvenuti in seguito alla partita contro l’Empoli, è emersa la volontà della società di continuare con Ballardini. Tuttavia, il tecnico ha posto delle condizioni precise per la sua permanenza.

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Avellino, le condizioni di Ballardini per rimanere

Secondo quanto riporta Sport Channel 214, Ballardini ha indicato alcuni punti cruciali che la società dovrà soddisfare per garantirsi la sua firma. Le richieste non riguardano solo le garanzie tecniche, ma anche aspetti strutturali. In particolare, ha chiesto un potenziamento della dirigenza, con l’inserimento di un direttore generale, l’ampliamento dello staff tecnico e la possibilità di disporre di un campo d’allenamento alternativo al Partenio.

Avellino, nuovi incontri per definire il futuro di Ballardini

Per raggiungere un accordo, la società dovrà soddisfare questi requisiti e mettere in atto i correttivi necessari per crescere ulteriormente. Questo obiettivo è stato sottolineato anche dal direttore sportivo Mario Aiello, che ha parlato di un progetto che mira a puntare a qualcosa di più rispetto alla semplice salvezza o qualificazione ai playoff. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri tra le parti per trovare una quadra e continuare il cammino insieme.