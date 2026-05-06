Calciomercato Lazio, nome nuovo per l’attacco: spunta l’idea Bayo! L’indiscrezione

Calciomercato Lazio, nome nuovo per l’attacco! Si tratta di Mohamed Bayo, attaccante classe 98′ del Lille. L’indiscrezione

Mentre la Lazio è nel pieno della bagarre per blindare l’ottavo posto in Serie A e prepara la delicatissima finale di Coppa Italia contro l’Inter, la dirigenza biancoceleste inizia a muovere le prime pedine in ottica calciomercato. L’obiettivo è rinforzare il reparto offensivo con profili fisici e pronti al salto di qualità.

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Un nuovo obiettivo per l’attacco della Lazio

Secondo quanto riportato da Footmercato, il club di Claudio Lotito avrebbe messo nel mirino Mohamed Bayo. L’attaccante guineano, classe 1998, è attualmente di proprietà del Lille ma sta trovando continuità in Turchia con la maglia del Gaziantep. La sua fisicità e il senso del gol rappresentano caratteristiche che mancano nello scacchiere capitolino, rendendolo un profilo ideale per la prossima stagione.

Strategie di mercato e l’affare Bayo

L’operazione si preannuncia però tecnicamente complessa. Il Gaziantep vanta un diritto di riscatto fissato a circa 4 milioni di euro, cifra che il club turco sembra intenzionato a versare nelle casse dei francesi per poi generare una plusvalenza immediata. Il piano sarebbe quello di rivendere Bayo a un prezzo maggiorato, sfruttando l’asta che sta nascendo attorno al centravanti.

Concorrenza europea per Bayo

La Lazio non è l’unica pretendente. Il calciatore gode di ottima stampa all’estero: in Bundesliga piace a Stoccarda e Friburgo, mentre in Liga è seguito dal Celta Vigo. Non mancano le sirene interne alla Super Lig turca, con Fenerbahce e Besiktas pronti a dare battaglia. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se i biancocelesti riusciranno a spuntarla sulla folta concorrenza internazionale.