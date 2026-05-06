La Juve trova il tesoretto: così supera Inter e Milan per Gila

Mario Gila e la Lazio sembrano destinate a separarsi dopo l’impasse sul rinnovo del contratto. Il Milan e l’Inter però devono fare i conti con la Juventus.

Il calciomercato estivo si appresta a vivere settimane di fuoco e al centro delle indiscrezioni spicca prepotentemente il profilo di Mario Gila. Il difensore centrale spagnolo classe 2000 sta disputando una stagione di assoluto spessore con la maglia della Lazio, confermandosi come uno dei marcatori più affidabili dell’intera Serie A.

I numeri stagionali del tesserato biancoceleste descrivono un rendimento eccezionale. L’atleta iberico ha collezionato 32 presenze complessive, accumulando 2638 minuti giocati sul rettangolo verde.

Questa spiccata continuità, al netto di qualche acciacco ancora da risolvere, ha fatto inevitabilmente lievitare la sua valutazione economica, che ad oggi si assesta in modo solido sui 30 milioni.

Le prestazioni del centrale hanno attirato le attenzioni delle principali potenze calcistiche. Diverse formazioni estere hanno sondato il terreno, ma le lusinghe più pressanti provengono direttamente dalle corazzate italiane.

L’Inter monitora la situazione per ringiovanire la retroguardia, mentre il Milan appare come la pretendente più agguerrita. I vertici rossoneri, forti delle strategie impostate dal proprio direttore sportivo Igli Tare, sarebbero disposti a fare carte false per assicurarsi le prestazioni dell’ex canterano del Real Madrid.

Le ambizioni del club meneghino sembravano destinate a concretizzarsi in un affondo decisivo, ma un ostacolo imprevisto ha rimescolato le carte sul tavolo negoziale. Nelle ultime ore la Juventus si è inserita con incredibile forza nella corsa al giocatore, modificando radicalmente le dinamiche della contesa e minacciando di sbaragliare la folta concorrenza.

Gila alla Juventus, Spalletti sacrifica Kalulu: Inter e Milan beffate

L’irruzione della Juventus nelle contrattazioni per il difensore laziale non è frutto di un semplice sondaggio esplorativo, bensì di una precisa manovra finanziaria. La dirigenza torinese sta pianificando una mossa in uscita che garantirebbe la liquidità necessaria per superare le ostiche resistenze rossonere.

Il piano operativo passa inevitabilmente dalla potenziale e remunerativa cessione di Pierre Kalulu. Il centrale difensivo francese, pur essendo considerato un tassello tattico di primaria importanza, è attualmente oggetto di una vera e propria asta internazionale che coinvolge club di primissima fascia.

Gila alla Juventus, Spalletti sacrifica Kalulu: Inter e Milan beffate – lazionews24.com (foto: profilo X Lazio)

Le offerte provenienti d’oltremanica risultano economicamente irrinunciabili e la società piemontese ha fissato il prezzo del cartellino attorno alla vertiginosa cifra di 40 milioni. Qualora questo tesoretto dovesse materializzarsi concretamente nelle casse torinesi, gli equilibri del mercato nazionale subirebbero un violento scossone.

Con un simile budget a disposizione, la Juventus non avrebbe alcun problema ad accontentare le richieste formulate dalla Lazio per liberare il proprio tesserato spagnolo, di cui però dovrà riconoscere la metà dell’incasso al Real Madrid.

L’investimento di 30 milioni per acquistare Mario Gila verrebbe ammortizzato agilmente, permettendo al club di garantirsi un innesto difensivo moderno, rapido e strutturalmente perfetto per affrontare la prossima e dispendiosa Champions League.

Questo intricato incrocio di trattative e dinamiche economiche trasforma l’imminente finestra estiva in un autentico braccio di ferro. Le disponibilità immediate faranno inevitabilmente la differenza, premiando la società capace di piazzare per prima il decisivo colpo milionario.