Allenamento Lazio, la squadra ha messo nel mirino la gara con l’Inter! Le news da Formello

Allenamento Lazio, i ragazzi sono tornati sul manto erboso di Formello per preparare la prossima sfida! Nel mirino l’Inter: il punto

La Lazio è tornata subito in campo al termine della vittoria contro la Cremonese, con una seduta di scarico al centro sportivo. Un momento di distensione per i biancocelesti, che hanno anche festeggiato con una grigliata offerta da Hysaj. La squadra è in un buon momento, complice il morale alto dopo l’importante successo firmato Noslin e compagni. Il clima positivo, quindi, è perfetto per prepararsi alla settimana che segnerà uno dei momenti più importanti della stagione.

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Lazio, Sarri concede un giorno di riposo

Maurizio Sarri ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra per mercoledì, in modo che i suoi giocatori possano staccare prima di tornare al lavoro per affrontare una settimana densa di impegni. Giovedì pomeriggio la squadra riprenderà a lavorare con la massima concentrazione in vista della doppia sfida con l’Inter. La preparazione si concentrerà tra campionato e Coppa Italia, con l’obiettivo di arrivare al meglio per la finale.

Lazio, rientri e recuperi in vista dell’Inter

Nel frattempo, Cancellieri è pronto a tornare in campo sabato, mentre Gila, dopo aver saltato alcune partite per precauzione, sarà nuovamente disponibile. Un rientro particolarmente atteso è quello di Cataldi, che sta recuperando da alcuni fastidi muscolari. Sarà fondamentale non forzare, appunto, il suo rientro e prepararlo al meglio per la finale di Coppa Italia. A regia, Rovella è tornato in gruppo e si alternerà con Patric. La concentrazione in casa Lazio è totale, con la squadra pronta ad affrontare la sfida più importante della stagione.