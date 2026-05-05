Lazio Women, svanisce il sogno promozione: ko 2-1 con la Res Donna Roma: il tabellino

Lazio Women, la squadra di Alessandro Pasquali cade nel finale nella penultima giornata del campionato Primavera 2 Femminile: i dettagli

Finisce con tanta amarezza la penultima giornata della Lazio Women nel campionato Primavera 2 Femminile. Le biancocelesti vengono sconfitte 2-1 dalla Res Donna Roma al termine di una gara che sembrava poter sorridere alle ragazze di Alessandro Pasquali, avanti nella ripresa grazie alla solita Sofia Mancini, ma poi raggiunte e sorpassate nel finale.

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Lazio Women, Mancini illude le biancocelesti

Dopo un primo tempo senza reti, la partita si sblocca al 23’ della ripresa con il gol di Sofia Mancini, ancora una volta protagonista assoluta della stagione biancoceleste. Per l’attaccante arriva il 22° gol del campionato, una rete che aveva fatto sognare la Lazio Women e che sembrava poter tenere vive fino all’ultimo le speranze di promozione.

Quando la vittoria sembrava vicina, la squadra di De Angelis ha trovato prima il pareggio al 40’ della ripresa con Ciccone, poi il colpo decisivo al 49’ con Cervoni, firmando così il 2-1 finale per le padrone di casa. Un epilogo durissimo per le biancocelesti, che incassano la seconda sconfitta consecutiva e vedono sfumare definitivamente il sogno di salire in Primavera 1.

Lazio Women, il campionato resta comunque di alto livello

Questo risultato consegna la promozione alle partenopee, che guidano la classifica con sei punti di vantaggio e tornano così nella categoria superiore. Resta però una stagione importante per la Lazio Women, capace di restare a lungo in corsa e di costruire un percorso di alto livello, pur senza riuscire a completarlo con il salto di categoria.

L’ultimo appuntamento stagionale è fissato per sabato 9 maggio, quando la squadra biancoceleste ospiterà il Frosinone con l’obiettivo di chiudere il campionato con una vittoria.

Lazio Women, il tabellino della gara

RES DONNA ROMA-LAZIO WOMEN 2-1

Marcatrici: 23’ st Mancini (L), 40’ st Ciccone (R), 45’ st+4’ Cervoni (R).

RES DONNA ROMA: Camplone; Tedei, Gobbo (29’ st Gattai), Noce, Sabbatini, Iannilli, Colariotolo (33’ st Della Posta), Lapaglia (20’ st Bruschi), Ciccone, Gatta (29’ st Faggiano), Cervoni.

A disp.: Diana, Castelli, Santirocchi, Mamone, Gironi.

All.: De Angelis.

LAZIO WOMEN: Gregori; Franzolini, Salomone (1’ st Fiorini), Sambucci, Di Girolamo, Fontana (30’ st Cerica), Forte, Ghera, Mancini, Laudiero (30’ st Bertin), Livignani.

A disp.: Pellis, Ambrosino, Sabbatino, Rosati, Signorelli, Taipi.

All.: Pasquali.

Note: espulsa Sambucci al 45’ st+4’.