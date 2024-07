Enrico Testa, momenti di grande PAURA e PERICOLO per il giornalista Rai a causa di un morso di un ragno violino: I DETTAGLI

Enrico Testa, il giornalista ha vissuto attimi di grande tensione a causa di una puntura di un animale velenosissimo

Attimi di grande preoccupazione per il giornalista della Rai Enrico Testa, il quale secondo quanto riportato dal Messaggero è stato punto da un ragno violino. Il cronista spiega il giornale si è recato immediatamente in ospedale per farsi curare e togliere il veleno di quel insetto e ora dovrà rimanere a riposo per le prossime 48 ore