Focus On Football Medicine, Enrico Lotito: «Un onore essere qui, la prevenzione è fondamentale»

Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile della Lazio, ha parlato così dal convegno “Focus On Football Medicine”:

PRESENZA AL CONVEGNO – «È un onore rappresentare la Società in questo convegno e ringrazio il prof. Rodia per aver organizzato questo evento. Ricopro da inizio stagione la qualifica di Direttore Giovanile del Settore Giovanile biancoceleste e, quindi, voglio sottolineare che il tema delle prevenzione ci sta molto a cuore perché a livello giovanile si tratta di una tematica fondamentale. Nei giovani il concetto di prevenzione arriva ad abbracciare anche quello della sana alimentazione e della cura del corpo permettendo così agli atleti di approdare successivamente nel mondo dei professionisti. Sotto il profilo della prevenzione, la Lazio è una società certamente all’avanguardia con il Presidente che ha investito molti fondi per le varie strutture. All’interno della struttura, inoltre, ci sono anche vari professionisti come il prof. Rodia e il prof. Pulcini che ci aiutano nella cura degli atleti».

PREVENZIONE – «La prevenzione deve riguardare gli atleti della Lazio a 360°, da quelli della Prima Squadra fino a quelli del Settore Giovanile. Nel calcio moderno ricco di partite, il concetto di prevenzione rischia di subire un ridimensionamento quando, invece, rappresenta un aspetto fondamentale sia perché entra in gioco sia nel momento di un infortunio sia a livello di collettività, permettendo alla rosa di una squadra di essere maggiormente completa».