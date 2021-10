Empoli Lazio Women 2-0: biancocelesti ancora sconfitte

Continua la striscia negativa di sconfitte della Lazio Women. Nonostante il cambio allenatore ancora non è arrivata la svolta

La Lazio perde ancora. Contro l’Empoli arriva la settima sconfitta in sette partite. A condannare le ragazze di Cantini alla sconfitta per 2 a 0 contro le toscane, i gol di Oliviero e Prugna. Dopo questa partita le biancocelesti restano ferme in fondo alla classifica di Serie A con zero punti.

Nonostante il cambio in panchina la svolta per ora non è arrivata, e tutti nell’ambiente si augurano possa esserci il prima possibile anche perche la zona salvezza, proprio in virtù del successo delle toscane dista 7 punti.