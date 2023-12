Empoli-Lazio, Romagnoli out al Castellani: le ultime sulle condizioni del difensore. I dettagli

Domani andrà in scena la sfida tra Empoli e Lazio al Castellani, Romagnoli, che sembrava recuperato, questa mattina ha sentito un fastidio al polpaccio. Dovrebbe vincere la linea prudente, quindi l’ex Milan potrebbe non essere presente nemmeno tra i convocati. La coppia in mezzo, salvo sorprese, sarà formata da Patric e da Casale.