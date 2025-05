Condividi via email

Empoli Lazio, gli ultimi precedenti al Castellani sono a favore dei biancocelesti. Il dato. I dettagli

Domani alle 12.30 la Lazio affronterà l’Empoli al Castellani, con i biancocelesti che sono costretti a fare bottino pieno per continuare a credere in un posto in Champions.

La squadra di Baroni dovrà anche continuare a mantenere la striscia positiva degli ultimi precedenti, che hanno visto la Lazio vincere tutte le ultime 5 sfide disputate al Castellani.