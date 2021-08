Empoli Lazio, i toscani accolgono Sarri: «Bello rivederti!» FOTO

Prima di Empoli Lazio, il club toscano ha voluto mandare un messaggio a Sarri, sulla panchina degli azzurri per tre stagioni

Fu l’artefice della promozione in Serie A dell’Empoli, entrando nella storia del club toscano. Poi il bel calcio, le attenzioni di club più blasonati e la scalata nel calcio che conta con Napoli, Chelsea, Juventus e infine Lazio. Maurizio Sarri non è un allenatore qualsiasi dalle parti di Empoli, e la sfida di oggi tra i biancocelesti e la sua ex squadra avrà certamente un sapore unico.

Il club toscano ha salutato il Comandante tramite un post Twitter.