Empoli-Lazio, dove vedere la partita in streaming e diretta tv

Empoli-Lazio, ecco dove vedere la partita di Serie A Tim 2023/2024

Appuntamento allo stadio Castellani di Empoli per sabato 22 dicembre alle 18:30 , per quanto concerne la sfida tra e Empoli e Lazio , valevole per la 17^ giornata di Serie A.

Dove sarà possibile vedere la partita? L’incontro sarà visibile in streaming su DAZN. Gli utenti potranno collegarsi attraverso smart tv, pc, smartphone e tablet. Non solo: l’incontro tra biancocelesti e sardi potrà essere visto anche sul canale 214 di Sky (Zona DAZN).

