Empoli, Baldanzi sul futuro: «Ecco come vivo il fatto di avere molti occhi addosso». Le parole del giovane giocatore

È tornato a parlare del suo futuro il giocatore dell’Empoli Tommaso Baldanzi, tornato in campo a seguito di un infortunio alla caviglia. Ecco le sue parole ai microfoni del TG1.

PAROLE– «Come vivo il fatto di avere molti occhi addosso? Non come un peso, ma penso che sia una cosa bella che la gente si aspetta tanto da me. Provo a migliorare il più possibile. Penso di essere molto estroso e divertente, soprattutto con il gruppo. Gol? Penso quello contro l’Inter a San Siro. Credo sia una rete che mi ricorderò per sempre ».