Empoli, Baldanzi: «Dobbiamo continuare così, Caputo…»

Tommaso Baldanzi, calciatore dell’Empoli prossimo avversario della Lazio, ha commentato il pareggio con l’Udinese

Intervistato da DAZN nel post-partita di Udinese-Empoli, Tommaso Baldanzi ha dichiarato:

«Sicuramente quello conquistato è un punto importante perché venivamo da uno stop lungo e non era facile ripartire così, ripartire bene. Abbiamo iniziato bene, potevamo chiudere la partita in alcuni situazioni ma veniamo via con un punto importante da un campo difficile. Non era una partita facile, venivamo da uno stop che non c’era mai stato prima in campionato. Dobbiamo proseguire su questa strada e raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Caputo? Ciccio che mi ha dato una grandissima palla in occasione del gol: è un giocatore esperto che può darci una grossa mano da qui a fine stagione».