Lazio Women, Guidi: «Questo è il mio obiettivo per la squadra»

Emma Guidi, portiere della Lazio Women, ha parlato nel post-partita della gara vinta contro il Chievo Women: le sue dichiarazioni

Intervenuta ai canali ufficiali biancocelesti, Emma Guidi, portiere della Lazio Women, ha dichiarato dopo la vittoria sul Chievo Women:

«Non c’è una parate tra le due che ho compiuto oggi che preferisco. L’importante è dare sicurezza alla squadra per proseguire a dare continuità, sia a livello personale che collettivo. Ho molta fiducia nelle mia difesa, al di là delle interpreti. Possiamo sicuramente migliorare e diminuire il numero degli errori, ma con il giusto atteggiamento possiamo aumentare il nostro livello di solidità. Mancano cinque partite, dobbiamo disputarle con l’atteggiamento del primo tempo. Non c’è spazio per i cali ti attenzione, dovremo vivere tutte le partite minuto per minuto al massimo».