Emerson Palmieri Lazio, duello con la Juve per il terzino: le ultime

Calciomercato Lazio: sarà un duello di mercato avvincente con la Juve per Emerson Palmieri. I dettagli

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Juve ha scelto Emerson Palmieri come primo nome per rinforzare la fascia sinistra in vista della prossima stagione.

Cherubini sarebbe pronto ad avanzare un’offerta per l’italobrasiliano, attualmente in prestito al Lione. Nei piani, l’ex Roma sarebbe il sostituto di Alex Sandro, il cui ciclo a Torino potrebbe essere giunto al termine. Sarà una sfida a tutto campo con la Lazio di Sarri, che vorrebbe riabbracciare il terzino in biancoceleste.