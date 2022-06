Emerson Lazio, dall’Inghilterra: trattativa pronta ad aprirsi

Calciomercato Lazio: dall’Inghilterra sono sicuri, la trattativa tra biancocelesti e Chelsea per Emerson Palmieri è pronta ad aprirsi

Emerson Palmieri è uno degli obiettivi in cima alla lista della Lazio per rinforzare la rosa nel ruolo di terzino sinistro. Secondo quanto riportato dal The Sun, i negoziati tra i biancocelesti e il Chelsea sarebbero pronti a cominciare.

L’italo-brasiliano è un pallino di Sarri, che lo ha allenato proprio ai tempi dei Blues, e lo stesso calciatore sarebbe ben felice di riabbracciare il tecnico.