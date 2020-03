Emergenza Coronavrius, morto il padre di Marcolin

L’ex calciatore aveva dichiarato ieri in radio lo stato di salute del genitore. L’uomo aveva 75 anni ed è una delle vittime di Brescia

L’emergenza sanitaria non smette e sta dilagando in tutta Italia, continuando a colpire nelle zone più deboli. Giancarlo Marcolin, il padre di Dario, ex centrocampista di Lazio e Cremonese è morto per via del Covid-19, non ce l’ha fatta. Come riporta ANSA.it infatti l’uomo aveva 75 anni ed è una delle 921 vittime causate del Coronavirus nella sola città di Brescia.

La redazione di LazioNews24 si stringe attorno al dolore di Dario e di tutta la sua famiglia.