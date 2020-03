Emergenza Coronavirus, in Europa si fermano altri due campionati

A causa del virus che si sta espandendo in tutta Europa, il calcio si ferma in altri due paesi: Austria e Portogallo decretano lo stop

Il Coronavirus non fa sconti: il contagio non sembra fermarsi e per questo le singole leghe cercano di salvaguardare gli sportivi e chi li circonda fermando i campionati.

Dopo lo stop in Italia, Spagna ed Olanda, arrivano le ufficialità anche da parte del Portogallo e dell’Austria. La Primeira Liga si fermerà fino a nuovo ordine, mentre il campionato austriaco rimarrà fermo almeno fino al 3 aprile.