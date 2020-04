Emergenza coronavirus, Speranza: «Misure restrittive fino al 13 aprile»

Emergenza coronavirus, le parole del Ministro della Salute Speranza in merito alla proroga delle misura restrittive

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa in Senato sulla situazione dell’emergenza coronavirus in Italia, ha confermato il prolungamento delle misure restrittive adottate dal governo per contenere la diffusione. Le sue parole.

«I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L’allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali. La ripresa sarà prudente e graduale».