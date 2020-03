Emergenza Coronavirus, anche la Russia si arrende alla pandemia

Nonostante i pochissimi contagi, anche la Russia si è dovuta arrendere al Coronavirus: campionato sospeso fino al 10 aprile

Il calcio europeo è ormai congelato a causa del Coronavirus che si sta propagando a macchia d’olio.

Piano piano tutti si sono dovuti arrendere all’idea che per il bene comune è necessario interrompere i campionati per evitare problemi più gravi. Finora la Russia non si sentiva toccata dalla pandemia, avendo avuto veramente pochi contagi ma ieri è arrivata la decisione che ha spiazzato tutti: la federazione ha deciso di sospendere il campionato almeno fino al 10 aprile. Al momento la classifica era comandata dallo Zenit con nove punti di vantaggio rispetto alla senconda.