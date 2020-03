Emergenza coronavirus, Ronaldo trasforma i suoi hotel in ospedali

Emergenza coronavirus, un bellissimo gesto quello del portoghese che metterà a disposizione due hotel come ospedali

Non vuole rimanere a guardare Cristiano Ronaldo, impossibile per un campione come lui. Per questo il portoghese ha deciso di trasformare i suoi in Portogallo in veri e propri ospedali in cui accogliere chi è stato contagiato dal Coronavirus.

L’accesso alle strutture sarà completamente gratuito e lo stesso CR7 pagherà i medici e finanzierà tutto il personale necessario al funzionamento dei vari centri