Coronavirus, Ramirez: «Sampdoria trasparente, altri no. Soldi? Ai medici»

Coronavirus, Gaston Ramirez, intervistato dal Secolo XIX, ha parlato dell’emergenza sanitaria che ha colpito alcuni suoi compagni

Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria, sta vivendo molto da vicino questa terribile situazione di emergenza legata al Coronavirus. Infatti, dopo che diversi suoi compagni sono risultati positivi al virus, l’uruguaiano sta passando giorni non facili. In un’intervista rilasciata al Secolo XIX, Ramirez ha commentato:

«È dura. Sono dure queste giornate e sono stilettate le notizie, sentire di tutti quei morti… provo un senso di profonda tristezza per loro, per i loro cari. La Sampdoria non ha nascosto nulla, mentre tante altre squadre sì e questa è una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso coloro che hanno avuto contatti con i contagiati. Rivelare di aere il virus è una questione di salute. Davvero si crede che in Serie A solo noi abbiamo avuto 6-7 contagiati?»



«I soldi ora servono solo ad aiutare il personale sanitario, la ricerca scientifica, macchinari medici e mascherini. A volte si parla come se solo il calcio perdesse soldi, e le attività commerciali? Così si rischia di dare un’immagine di mondo diverso».