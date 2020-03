Emergenza coronavirus, verso la proroga della chiusura per altre due settimane

Emergenza coronavirus, Governo al lavoro per prorogare le misure di restrizione per altre due settimane

Il coronavirus tiene ancora stretto nella sua morsa l’Italia e il mondo intero. Le misure si restrizione adottate su tutto il territorio hanno come scadenza il 3 aprile anche se ormai si può dire con certezza che le stesse verranno prorogate per altre due settimane.

Come riporta il Corriere della Sera infatti il Governo in queste ore sta lavorando proprio sul nuovo decreto che verrà firmato alla scadenza di quello in vigore.