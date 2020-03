Emergenza coronavirus, primo caso anche in Bundesliga

Emergenza Coronavirus: primo caso positivo anche in Bundesliga. Si tratta del difensore del Paderborn Luca Kilian

«Come parte dei test iniziali per il coronavirus di venerdì, l’SCP07 ha registrato il primo caso di malattia acuta. Dopo l’esito negativo per l’allenatore Steffen Baumgart, il difensore centrale Luca Kilian, che non è stato utilizzato per alcune settimane a causa di un infortunio, è risultato psositivo. In stretto coordinamento con le autorità locali, SCP07 adotterà misure estese per contenere il coronavirus».