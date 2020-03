Emergenza coronavirus, positivo un giocatore dell’Hertha Berlino. La società ha deciso di mettere tutti in quarantena

L’Hertha Berlino è in quarantena. Il club tedesco, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato la positività di un proprio giocatore al Coronavirus. Proprio per questo motivo tutta la squadra è stata messa in quarantena. Ecco il comunicato ufficiale da parte della società: