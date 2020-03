Emergenza Coronavirus, Pippo Inzaghi: «Non ha senso continuare così»

Emergenza Coronavirus, Filippo Inzaghi, al termine del match contro il Pescara, ha detto la sua sull’allarme Covid-19

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, sta facendo una stagione incredibile: 21 vittorie su 28 partite giocate, una sola sconfitta e addirittura ben 20 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Insomma, la Serie A è ad un passo. E pure, al termine della partita vinta 3-0 contro il Pescara, il tecnico piacentino, ai microfoni di Ottochannel, non ha gioito per la vittoria, ma ha espresso la sua preoccupazione per l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole:

«In questo momento non sto pensando a nulla, sto solo aspettando che ci facciano capire cosa fare. Noi siamo a completa disposizione e cercare vogliamo capire il da farsi. Adesso il calcio passa in secondo piano. Adesso, però, ci sono cose molto più importanti a cui pensare e spero che ci fermeremo perché così non ha senso più nulla. Siamo tutti preoccupati e in questo momento non riusciamo a goderci nulla».