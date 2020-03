Emergenza Coronavirus, Pippo Inzaghi apre una raccolta fondi

Filippo Inzaghi cerca di combattere a modo suo il Coronavirus e decide di raccogliere fondi per l’Ospedale di Piacenza

Primo dentro al campo e fuori: prima che sospendessero il campionato di Serie B, Filippo Inzaghi era primo con il suo Benevento, ora SuperPippo dimostra il suo grande cuore in questa situazione delicata.

Con l’emergenza scaturita dal Coronavirus, lo sport italiano si è dovuto fermare ma in molti si stanno mobilitando per cercare di aiutare il più possibile le strutture adibite al ricovero degli infettati con delle raccolte fondi. Anche Inzaghi ha deciso di far partire una raccolta per l’Ospedale USL di Piacenza ed il Gruppo Ospedaliero San Donato. Su Instagram il tecnico ha spiegato le modalità con cui si potrà aderire all’iniziativa. Stare uniti (spiritualmente) è ciò che serve per cercare di rialzarsi il prima possibile.