Emergenza coronavirus, Macron dona 100.000 euro al Sant’Orsola di Bologna

Emergenza coronavirus, anche Macron ha deciso di donare una somma di denaro al Sant’Orsola di Bologna

In tanti in queste settimane si sono mossi per aiutare tantissimi ospedali in Italia che stanno soffrendo a causa dell’emergenza legata al coronavirus. Anche la Macron, sponsor della Lazio e non solo, ha deciso di fare la sua donazione.

A renderlo noto è stato proprio il Ceo il Ceo Gianluca Pavanello tramite un comunicato: «Un gesto dovuto per fornire un concreto supporto per meglio affrontare questa emergenza». 100.000 euro sono stati donati a favore del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.