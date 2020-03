Lazio, a Formello le regole per ridurre il rischio di contrarre il Coronavirus

L’Emergenza Coronavirus ha investito l’Italia e la Serie A, la Lazio ha disposto una serie di regola da rispettare a Formello

Prevenire per arginare il Coronavirus. L’emergenza che ha investito l’Italia e la Serie A ha spinto la società biancoceleste a stilare un vero e proprio decalogo di accortezze da avere all’interno del centro sportivo di Formello, per ridurre al minimo il rischio contagio. Il responsabile sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, in accordo col presidente Lotito ha stilato una lista di regole da rispettare, prontamente inoltrata ad atleti, staff e personale. Come riporta Ilmessaggero.it, ecco alcuni principi base:

«Per i massaggi in infemeria vanno usati teli monouso; non bere alla stessa bottiglia di un compagno di squadra; i panni sporchi non vanno lasciati incustoditi, ma messi nella propria borsa; evitare di consumare cibo negli spogliatoi; pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro; per rinforzare le difese immunitarie viene consigliata l’assunzione di vitamina C e D».