Emergenza coronavirus, il bollettino del 18 maggio

Il capo della Protezione Civile ha rivelato i dati aggiornati riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia

Arrivano i nuovi dati dell’emergenza coronavirus in Italia, questo il bollettino di oggi 18 maggio:

Cala ancora il numero degli attualmente positivi, -1798, per un totale di 66553. Calano sotto i 100 i decessi giornalieri: 99 nelle ultime 24 ore. Si alleggeriscono ulteriormente le terapie intensive, con 13 ricoverati in meno, per un totale di 749 rimasti. Nuovamente alto il numero dei guariti, oggi 2150, per un totale di 127326. I tamponi effettuati oggi sono 36406.