Emergenza Coronavirus, Dybala rassicura tutti: «Sto bene e in isolamento»

Emergenza Coronavirus, Dybala smentisce le voci sulla sua presunta positività al tampone e chiarisce su Twitter

Dybala tranquillizza i tifosi. Il giocatore della Juventus, tramite un messaggio sul suo profilo Twitter, ha voluto sottolineare come la voce sulla sua presunta positività al Coronavirus fosse infondata. Il ragazzo ha voluto inoltre specificare di essersi isolato volontariamente e di stare bene: «Ciao a tutti, volevo confermare che sto bene e in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi e spero che stiate bene. #NoFakeNews #coronavirus».