Emergenza Coronavirus, Bundesliga sospesa ufficialmente

Dopo la proposta di far giocare le partite questa settimana a porte chiuse, è arrivata la decisione: il calcio chiude anche in Germania

Tra i 5 top campionati europei, quello tedesco era l’unico ancora ad essere accecato dagli interessi personali e fino ad ora non è stato capace di vedere quanto questa emergenza scatenata dal virus pandemico sia grande.

Finalmente, dopo varie riflessioni, anche in Germania hanno deciso di interrompere il calcio giocato in modo tale che il Coronavirus non si diffonda velocemente. La federazione ha deciso di interrompere la Bundesliga, anche se ancora non sono noti i tempi del blocco, come riporta GianlucaDiMarzio.com.