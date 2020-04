Emergenza Coronavirus, Boris Johnson in terapia intensiva

Le condizioni del Primo Ministro inglese peggiorano: Boris Johnson è in terapia intensiva. Il Ministro degli Esteri prende il suo posto

Dopo aver contratto il Coronavirus 10 giorni fa, non migliorano le condizioni di Boris Johnson.

Il Primo Ministro inglese infatti è entrato in terapia intensiva. Secondo le fonti del Governo, il politico avrebbe chiesto al Ministro degli Esteri Dominic Raab di sostituirlo nei prossimi giorni se necessario. Il politico comunque non demorde e prova a non cedere al virus a cui lui inizialmente aveva riso in faccia.