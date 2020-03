Euro2020, Boniek: «Oggi nessuna decisione definitiva»

Il presidente della federazione della Polonia parla in qualità di esecutivo Uefa in quanto oggi ci sarà l’incontro per Euro2020

Oggi la Uefa si riunirà virtualmente per decidere le sorti di Euro2020. L’opzione più gettonata è quella del rinvio al prossimo anno per concedere il completamento dei campionati nazionali.

Il presidente della federazione della Polonia, nonché esecutivo del massimo organo calcistico europeo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport per fare chiarezza su cosa accadrà oggi. Ecco le parole di Boniek: «Oggi non potrà essere presa una decisione definitiva, si potrà solo immaginare le ipotesi su cui lavorare. Il rischio di non giocare più? Tutto purtroppo è possibile. Se non si potesse più, in Polonia, in Italia, dovunque non so cosa succederebbe con titoli e retrocessioni. Un grande problema. Ma non credo esista la possibilità di finire questo campionato in autunno. Meglio chiuderlo al 30 giugno e ad agosto cominciare il nuovo».