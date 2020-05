Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 20 maggio

Il capo della Protezione Civile ha rivelato i dati aggiornati riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha voluto aggiornare la situazione in Italia riguardo il Coronavirus. Ecco il bollettino con i dati di oggi.

Oggi, 20 maggio, si registrano 2.881 nuovi guariti, che portano il totale a 132.282. Il numero degli attualmente positivi è di 62.752, 2.377 in meno rispetto a ieri. Tra questi ci sono 665 positività, al netto di 67.195 tamponi effettuati. Sono 161 i decessi, in totale 32.330. I ricoverati in terapia intensiva sono 676.