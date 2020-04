Emergenza coronavirus, il bollettino della protezione civile – 20 aprile

Emergenza Coronavirus: il bollettino diramato dalla Protezione Civile nella conferenza stampa con i numeri di oggi, 20 Aprile

La Protezione Civile ha diffuso i numeri, relativi all’Emergenza Coronavirus, di oggi 20 aprile. Nonostante l’assenza della canonica conferenza stampa, ecco il bollettino odierno:

Per la prima volta non si registrano nuovi positivi, ma una diminuzione di 20 unità dei casi attualmente positivi. Resta stabile il numero dei decessi, 454 quelli odierni, per un totale di 24.114. Il numero dei guariti di oggi è 1822, per un totale di 48.877. Diminuiscono anche i ricoverati in Terapia Intensiva, -62 il dato odierno.