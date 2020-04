Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 6 aprile

Il capo della Protezione Civile, nell’ormai classica conferenza stampa, ha snocciolato i dati odierni riguardo l’emergenza Coronavirus

Da circa un paio di giorni i dati in possesso della Protezione Civile sembrerebbero confortare la popolazione italiana, con un calo dei ricoverati non indifferente.

Oggi Angelo Borrelli in conferenza stampa ha confermato questa tendenza: «Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 93.187 unità con un incremento di 1.941 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a , con oggi 636 decessi nelle ultime ventiquattr’ore. Le persone guarite sono arrivate a 22.837, qui quindi ci sono stati 1.022 guariti più di ieri. Il 65% (60.313) sono in isolamento senza sintomi o sintomi lievi. 3.898 sono in terapia intensiva, con una diminuzione, per il terzo giorno consecutivo, di -79. 28.976 sono ricoverati con sintomi».