Emergenza Coronavirus, Baronio soffre per la sua città natale FOTO

Roberto Baronio su Instagram sfoga il suo dolore per Brescia. La città natia dell’ex laziale è tra le più colpite dal Coronavirus

Sono giorni pesanti per l’Italia e gli italiani. Rimanere a casa, non poter fare tante cose che normalmente vengono date per scontate, è molto faticoso. Diventa ancor più faticoso se si è obbligati a vivere la quarantena lontani dai propri affetti.

Roberto Baronio, ex conoscenza del mondo laziale, da anni vive a Roma. Essendo nato a Brescia, tutti i suoi affetti vivono lì, distanti da lui. La città lombarda è tra le più colpite dal Coronavirus e l’ex calciatore è normalmente preoccupato per la sua famiglia visto che non può nemmeno passare questi giorni di sofferenza con loro. A causa di questo, Baronio prova a sfogarsi su Instagram scrivendo alcune righe tra sofferenza e amore per la sua città.