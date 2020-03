Emergenza Coronavirus, Atalanta-Valencia possibile ‘partita zero’

Bergamo è tra le città più colpite in Italia dal Coronavirus. Una partita potrebbe aver scatenato il boom dei contagi

Il Coronavirus sta colpendo molti cittadini italiani. La città più colpita al momento sembrerebbe essere Bergamo, con molti deceduti a causa del virus pandemico.

Dagli ultimi studi fatti dall’immunologo Francesco Le Foche, come riporta La Repubblica, pare che sia stata una partita di calcio a scatenare i contagi. La gara di Champions giocata a San Siro lo scorso 19 febbraio tra Atalanta e Valencia, pare che abbia dato il via all’espansione del Covid-19. Sicuramente gli spostamenti in metro hanno aiutato la promulgazione. Qualora quest’ipotesi dovesse essere confermata, il quadro generale potrebbe iniziare ad essere più chiaro.