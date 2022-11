Cremonese, Valeri: «Lazio? Scartato a 13 anni, però…»

Emanuele Valeri, difensore della Cremonese, ha parlato del suo legame con le Lazio in un’intervista alla Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Emanuele Valeri, terzino della Cremonese, ha raccontato:

«Lazio? Sono stato scartato quando avevo 13 anni. Evidentemente non ero bravo come gli altri. Succede ma non la presi benissimo. La mia famiglia mi aiutò a non mollare. A Cremona mi ha voluto Bisoli e poi con Pecchia abbiamo raggiunto la A. Conosco tanti della Curva e per me non è stato facile anche dal punto di vista emotivo. A fine partita ho chiesto la maglia a Radu, Milinkovic Savic e Immobile».

