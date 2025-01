Elmas Lazio, nuova idea a centrocampo? Spunta il profilo dell’ex Napoli: cosa può succedere

Elmas Lazio, le ultime novità sul mercato biancoceleste. Spunta un nuovo nome a centrocampo

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, l’ex Napoli, Eljif Elmas, potrebbe tornare in Italia. L’ex centrocampista del club partenopeo, ora al Lipsia, sarebbe infatti finito anche in orbita Lazio, alla ricerca di rinforzi per la mediana.

Pagato circa 25 milioni di euro lo scorso gennaio dalla società tedesca, non sta convincendo in Bundesliga. Vedremo se ci saranno sviluppi di mercato in tal senso, il club potrebbe sondare il terreno nei prossimi giorni.