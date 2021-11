Lazio Women, Mastrantonio: «Essere qui è incredibile. E sul derby...»

Ella Mastrantonio – centrocampista della Lazio Women – ha raccontato la sua esperienza in biancoceleste: ecco le sue parole

Ella Mastrantonio in un’intervista a 360°. La centrocampista della Lazio Women ha parlato dell’esperienza in biancoceleste ai microfoni di Optus Sport, ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

«Roma è incredibile. Uno dei miei obiettivi è sempre stato quello di venire in Europa e giocare in uno dei migliori campionati al mondo. Quale migliore occasione di farlo a Roma con la Lazio. Quando è arrivata quest’opportunità, è stato un gioco da ragazzi fare le valigie praticamente subito. Sono molto felice di essere qui. Camminando per le strade o in stazione e le persone ti diranno ‘forza Lazio’ o ‘forza Roma’ in entrambi i casi. Specialmente nella città in cui vivo ora, Sacrofano, tutti ci conoscono e tutti ci chiedono come stiamo ogni giorno. Sto vivendo in una piccola bolla, ma sono pazza per il calcio e lo amo. Vivere e respirare il calcio qui è un altro livello. Qualche settimana fa sono stata al derby Lazio-Roma e probabilmente è stata la miglior esperienza della mia vita, sportivamente parlando. Ciò che preferisco della città? Il cibo oltre che la passione che hanno per il calcio, per me non c’è niente di meglio di queste due cose. Pizza o pasta? Sempre pasta, sempre».