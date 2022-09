Elezioni, Lotito ad Agnone: «Speriamo facciano suonare le campane a morto per quelli che ci hanno preceduto»

Ieri Claudio Lotito è intervenuto a una iniziativa elettorale del centrodestra che si è tenuta ad Agnone, in provincia di Isernia

Ieri pomeriggio Claudio Lotito è intervenuto a una iniziativa elettorale del centrodestra che si è tenuta all’interno della millenaria fonderia di Agnone (Isernia) che produce campane dal 1300. Queste le parole del presidente della Lazio, candidato nell’uninominale al Senato per il Centro-Destra.

«Voi qui in Molise avete la Fonderia Marinelli che fa suonare le campane in tutto il mondo, speriamo le faccia suonare a morto per quelli che ci hanno preceduto. Io non scappo, quando sarò investito del ruolo di rappresentanza, andrò a tutelare gli interessi del Molise, e combatterò fino alla morte per il riscatto di questa regione».