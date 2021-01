Elezioni FIGC: Gravina si ricandida ufficialmente, il 22 febbraio il voto

Gravina si ricandida alla presidenza della FIGC. Ha già ottenuto e delle tre leghe e delle due componenti tecniche, allenatori e calciatori

Gabriele Gravina ha presentato ufficialmente la sua candidatura per la rielezione a presidente della FIGC. Il passaggio è avvenuto nella giornata di ieri con la deposizione della documentazione necessaria.

Al momento, come riporta Corriere della Sera, non è chiaro se a sfidarlo sarà Cosimo Sibilia. C’è tempo sino a martedì per presentare la candidatura.

Le elezioni si terranno il prossimo 22 febbraio e Gravina ha già ottenuto e delle tre leghe e delle due componenti tecniche, allenatori e calciatori.