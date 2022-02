Reja: «Vi spiego come si vince lo scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Edi Reja, ex allenatore della Lazio, ha offerto una propria panoramica sulla corsa scudetto in Serie A: le sue parole

Edi Reja, ex allenatore della Lazio, in una intervista a Il Mattino ha parlato della lotta scudetto in Serie A.

DIFESA – «In Italia vince chi prende meno gol? Sempre. La sicurezza che ti dà la fase difensiva aiuta anche a far meglio a chi sta davanti. E nel caso del Napoli sono dei fucilieri gli attaccanti azzurri. Con in più Zielinski che non è una punta ma segna come se lo fosse».

INTER FAVORITA – «Non era così scontato che dopo l'addio di Conte, i nerazzurri mantenessero un passo così alto. Inzaghi ha trovato una tavola apparecchiata, ma sopperire all'addio di Lukaku non era semplice. Ma il Napoli anche nello scontro diretto ha dimostrato di non essere così indietro...».