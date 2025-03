Echeverri Lazio, il club non molla l’argentino e studia un piano per acquistarlo: i dettagli

Echeverri Lazio, il club biancoceleste non molla il calciatore argentino che piace molto a Fabiani il quale studia un piano di mercato

Il calciomercato della Lazio nonostante manchino due mesi alla sessione estiva ufficiale, inizia già a prendere piede con Fabiani che vuole anticipare i tempi e le rivali per i migliori acquisti.

Un nome su tutti è quello di Echeverri attualmente al Manchester City, e secondo quanto riporta Sportmediaset, il club biancoceleste non molla il calciatore argentino con il ds delle aquile che studia il piano per assicurarsi le sue prestazioni. Il dirigente capitolino preme o per un prestito o per una formula di trattativa che consentirebbe al club inglese di rimanere in controllo sul cartellino del ragazzo