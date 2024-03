Ecco quante squadre italiane potrebbero partecipare alla prossima Champions

L’Italia al momento è prima nel ranking Uefa, ed ecco quante squadre italiane potrebbe far accedere alla prossima Champions League

Non sarà facile per la Lazio di Sarri continuare a rincorrere il quarto posto in classifica, che vale la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Eppure, potrebbe esserci ancora speranza.

L’Italia infatti è al momento prima nel ranking Uefa, e questo potrebbe rendere valido per la Champions League anche il quinto posto, che i biancocelesti possono ancora raggiungere, iniziando dal vincere il prossimo match contro l’Udinese.